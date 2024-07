Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 26.07.2024 - 28.07.2024 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Radfahrer stürzt alkoholisiert und verletzt sich leicht

Am Freitagabend stürzte ein 37-jähriger Lüneburger mit seinem Fahrrad und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde vor Ort nicht nur der Verkehrsunfall aufgenommen, sondern auch die Alkoholisierung des Radfahrers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab: 1,96% Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

B209 - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - Verursacher alkoholisiert

Im Baustellenbereich der B209 kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mercedes Fahrer kam nach links in den Gegenverkehr ab und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Audi. Durch den Verkehrsunfall erlitten alle Unfallbeteiligten leichte Verletzungen, die 37-jährige Beifahrerin im Audi wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt: Eine Atemalkoholkontrolle ergabt einen Wert von 2,01% Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Barum - Zwei Transporter aufgebrochen - Werkzeug entwendet

In Barum kam es von Freitagnachmittag bis Samstagmittag zu zwei Einbrüchen in abgestellte Transporter. Aus den gewaltsam geöffneten Fahrzeugen wurde u.a. Werkzeug entwendet. An den Transportern entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick unter 04131-799400 entgegen.

Südergellersen - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Forstweg in Südergellersen ein. Entwendet wurde durch die Täterschaft Bargeld und Schmuck. Die Polizei in Lüneburg nimmt Hinweise unter 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bäckerei

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in eine Bäckerei in der Käthe-Krüger-Straße in Lüneburg. Nachdem die Täterschaft zunächst den Kassenbereich der Bäckerei durchsuchte, verschafften sich die Unbekannten anschließend Zugang zum angrenzenden Supermarkt. Unter der Mitnahme von Zigaretten flüchteten die Unbekannten anschließend vom Tatort. Auch hier nimmt die Polizei Lüneburg Hinweise unter der 04131-8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Schlägerei auf offener Straße

Am Samstagsnachmittag kam es in der Thorner Straße zu Streitigkeiten zwischen fünf Männern. Diese hatten zuvor noch gemeinsam Alkohol getrunken und gerieten anschließend in Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 58-jähriger Lüneburger musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Den anderen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und die Einleitung der Strafverfahren bekannt gegeben.

Lüneburg - Diebstähle von mehreren Fahrrädern im Stadtgebiet

Seit Freitag stahlen Unbekannte mehrere Fahrräder: In der Nacht zu Samstag öffneten Unbekannte gewaltsam das Schloss, mit welchem ein Fahrrad im Ahornnweg an einem Grundstückszaun angeschlossen war. Anschließend entwendeten die Täter das Fahrrad und entfernten sich unerkannt. In der Straße Bei den Teichen in Lüneburg wurde ein im Carport abgestelltes Fahrrad gestohlen. Und auch in der Salzstraße wurde ein, an einem Fahrradständer angeschlossenes, Pedelec gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Fahrräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Lüneburg - Fahrradfahrer stürzen - beide leicht verletzt

Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, befuhren die beiden 47 und 54 Jahre alten Lüneburger nebeneinander mit ihren Fahrrädern die Dorette-von-Stern-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verhakten sich die beiden Fahrradlenker, wodurch beide stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen.

Landkreis Uelzen

Bad Bevensen - Geldbörsendiebstahl aus Handtasche

Am Freitag, den 26.07.2024, gegen 19:25 Uhr wurde einem 64-jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in der Röbbeler Straße in Bad Bevensen die Geldbörse entwendet. Der Geschädigte wurde von einer Täterin abgelenkt, während eine zweite Täterin die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entnahm. Eine Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 165-170 groß und sehr langes schwarzes Haar. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen unter Tel. 05821-97655-0 entgegen.

Ebstorf OT Altenebstorf - Körperverletzung bei Scheunenfete

Am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 00:40 Uhr, wurde ein 24-jähriger Ebstorfer aufgefordert eine dortige Tanzveranstaltung zu verlassen. Beim Verlassen der Veranstaltung tritt der Verursacher einem 21- und einem 23-jährigen in den Bauch. Er muss sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.

Bad Bevensen - Windschutzscheibe durch Steinwurf beschädigt

Im Tatzeitraum von Samstag, den 27.07.2024, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird ein in der Verladestraße in Bad Bevensen geparkter PKW durch einen bislang unbekannten Verursacher mit einem Steinwurf beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen unter Tel. 05821-97655-0 entgegen.

Bad Bevensen - Alkoholisierter tritt und beleidigt Polizeibeamte

Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 22:20 Uhr, wird durch Polizeibeamte ein stark alkoholisierter und nicht mehr wegefähiger Mann auf einem Gehweg in der Römstedter Straße aufgefunden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigt der 48-jährige Verursacher die Beamten und versucht diese zu treten. Er wird dem Polizeigewahrsam zugeführt und muss sich nunmehr im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens verantworten.

Ebstorf OT Altenebstorf - Auffahrunfall - Leichtverletzt und Alkohol im Spiel!

Am Sonntagmorgen, den 28.07.2024, gegen 04:35 Uhr kam es auf der Kreisstraße 23 zwischen Altenebstorf und Allenbostel zu einem Auffahrunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin stand mit ihrem PKW am Ortseingang Altenebstorf. Eine aus Allenbostel kommende 30-jährige Fahrzeugführerin übersieht diesen PKW und fährt mit ihrem PKW auf diesen auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein der 30-jährigen wird sichergestellt. Die andere Unfallbeteiligte wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme werden die eingesetzten Beamten durch einen vorbeifahrenden Partygast der örtlichen Tanzveranstaltung beleidigt. Die Personalien konnten festgestellt werden. Der Herr wird sich nunmehr strafrechtlich verantworten müssen.

Barum OT Tätendorf-Eppensen - Trunkenheit im Straßenverkehr - Führerschein sichergestellt!

Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 23:15 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 53-Jährigen Fahrzeugführer. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zwei Polizeibeamte nach Widerstand leicht verletzt

Am Samstagmorgen fiel ein 30-jähriger Mann in einem Geschäft in Lüchow auf, der dort die Kunden belästigte. Der psychisch auffällige Mann konnte durch Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen werden. Dieser zeigte sich aggressiv gegenüber den Beamten und musste in der Folge zu Boden gebracht werden. Den 30-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Lüchow und Dannenberg - Wiederholt Geldbörsendiebstähle in Supermärkten

In den vergangenen Tagen kam es in mehreren Supermärkten im Bereich Lüchow und Dannenberg zu Diebstählen von Geldbörsen. Zuletzt wurde einer Kundin am Samstagmorgen in Lüchow ihre Geldbörse mitsamt persönlicher Dokumente entwendet.

Karwitz- Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Auf der Bundesstraße 191 bei Karwitz kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge miteinander kollidierten. Beide Fahrzeugführer hatten Glück im Unglück und es kam lediglich zu Sachschäden an ihren Fahrzeugen. Ein drittes Fahrzeug wurde zusätzlich durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

