POL-MFR: (4) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Samstag (30.12.2023) auf Sonntag (31.12.2023) kam es vor einer Bar in der Nürnberger Südstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Streifen der Nürnberger Polizei kamen vor Ort und beruhigten die Situation - drei Personen leisteten Widerstand. Eine Streife der Nürnberger Polizei stellte gegen 02:45 Uhr beim Vorbeifahren an einer Bar in der ...

mehr