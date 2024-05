POL-HOM: Diebstahl aus Transporter in Blieskastel-Altheim

Homburg (ots) - Am 24.05.2024, zwischen 01:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in der Glanstraße in Homburg-Erbach durch einen bislang unbekannten Täter die Scheibe eines Renault Megane eingeschlagen und Wertgegenstände, welche offen auf den Sitzen lagen, entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu ...

