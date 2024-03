POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Barth (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Straftäter. Der Polizei in Barth wurde am 03.01.2024 angezeigt, dass ein bisher unbekannter Tatverdächtiger eine Deko-Holzfigur, speziell einen etwa 120 cm großen Holzsoldaten beschädigt und eine Holzkeule entwendet haben soll. Diese ...

mehr