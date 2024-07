Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen gegen Fahrzeugführer - Mehrfach in Gegenverkehr gekommen ++ Einbruch über Terrassentür - Wertgegenstände entwendet ++ Geldbörse aus Handschuhfach entwendet - Abbuchung mit EC-Karte ++

Lüneburg

Scharnebeck - Fahrrad, Anhänger und Werkzeug aus Scheune entwendet - Schaden bei mehreren hundert Euro

Im Zeitraum vom 26.07.2024 bis zum 29.07.2024 betraten Unbekannte eine tagsüber offenstehende Scheune in der Meisterstraße. Dort entwendeten sie ein Fahrrad, zwei Fahrradanhänger und Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Bleckede - Ermittlungen gegen Fahrzeugführer - Mehrfach in Gegenverkehr gekommen

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 30-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann soll mit einem weißen Transporter am 29.07.2024 gegen 13:30 Uhr die Landesstraße 219 von der Ortschaft Karze bis Bleckede und weiter in Fahrtrichtung Göddingen gefahren sein. Aufgrund von Ablenkungen soll er dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Einige Fahrzeuge mussten ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei sucht nach Personen, die den Vorfall wahrgenommen haben oder selber ausweichen mussten. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Nach schwerem Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Am Abend des 26.07.2024 kam es auf der Bundesstraße 209 zu einem schweren Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 28.07.2024). Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die den Unfall beobachtet oder vor Ort den Verletzten geholfen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Handschuhfach entwendet - Abbuchung mit EC-Karte

In der Nacht zum 29.07.2024 stahlen Unbekannte eine Geldbörse samt Inhalt und zwei Sonnenbrillen aus einem vermutlich unverschlossenem Dacia Sandero. Dieser wurde am Abend des 28.07.2024 im Hasenburger Weg abgestellt. Zum Inhalt der Geldbörse gehörten diverse Dokumente und Zahlungskarten. Von einer der Zahlungskarten wurden Abbuchungen in Höhe von rund 10 Euro getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl am Wochenende - Wärmepumpen im Wert von mehreren hundert Euro weg

Am vergangenen Wochenende, 26.- 28.07.2024, entwendeten Unbekannte insgesamt vier Wärmepumpen im Wert von mehreren hundert Euro von einer Baustelle im Rotenbleicher Weg. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Körperliche Auseinandersetzung nach Streitigkeiten

Nach verbalen Streitigkeiten in der Burgstraße am 29.07.2024 gegen 19:00 Uhr zwischen einer 45-Jährigen und einem 48-Jährigen wollte ein 39-Jähriger die Situation beruhigen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und der 45-Jährigen. Beide Personen wurden leichtverletzt. Bei dem 39-Jährigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von etwas über ein Promille.

Uelzen

Uelzen - Einbruch über Terrassentür - Wertgegenstände entwendet

Im Verlaufe des 29.07.2024 versuchten Unbekannte am Tage die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Spechtstraße aufzuhebeln. Dabei zerstörten sie auch die Scheibe und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Eine detaillierte Aufzählung des Diebesgutes steht noch aus. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Gerdau - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - 38-Jähriger leichtverletzt - Weiterer Unfall auf Bundesstraße 71

Am 29.07.2024 gegen 08:15 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit einem Toyota Yaris die Bundesstraße 71 und beabsichtigte in die Straße "Am Bienenbusch" abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 38-Jährigen Radfahrers, welcher durch die Kollision stürzte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Unweit der Unfallstelle kam es, ebenfalls auf der Bundesstraße 71, auf Höhe der Ortschaft Bohlsen, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Am Morgen des 30.07.2024 kam eine 18-jährige Chevrolet-Fahrerin aufgrund einer Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sie wurde leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf 13500 Euro geschätzt.

Bad Bevensen - Mehrere Fahrräder entwendet - Einige Räder demoliert

In der Nacht zum 30.07.2024 zerstörten Unbekannte das Vorhangschloss des Fahrradschuppens eines Kinderheimes in der Röbbeler Straße. Daraufhin entwendeten sie mehrere Fahrräder. Einige davon konnten mit Beschädigungen auf dem Gelände des Kinderheimes aufgefunden werden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - An der Tür eines Mehrfamilienhauses gehebelt

Unbekannte hebelten im Zeitraum vom 27.07.2024 bis zum 28.07.2024 an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Tile-Hagemann-Straße. Anhand des Spurenbildes stellte sich heraus, dass die Tür durch die Hebelversuche nicht geöffnet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

