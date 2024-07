Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Streitigkeiten getreten - Jugendliche leichtverletzt - Anschließend Widerstandshandlung ++ Bei Kontrolle Messer mitgeführt - Sicherstellung ++ Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 4 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Nach Streitigkeiten getreten - Jugendliche leichtverletzt - Anschließend Widerstandshandlung

Am 28.07.2024 gegen 02:15 Uhr geriet ein 18-Jähriger mit einer 16-Jährigen in der Straße "Am Berge" in einen Streit. Die beiden Personen waren sich aus vorherigen Streitigkeiten bereits bekannt. Nachdem es zunächst zu einem verbalen Streitgespräch mit Beleidigungen seitens der 16-Jährigen kam, trat der 18-Jährige ihr gegen den Bauch. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich der Täter eigenständig bei der Polizei. Als die augenscheinlich alkoholisierte 16-Jährige von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden sollte, leistete sie Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Scharnebeck - Versuch des Diebstahls eines Motorrollers abgebrochen

Ein derzeit unbekannter Täter versuchte in der Nacht zum 26.07.2024 einen verschlossenen Motorroller von einem Grundstück "Im Fuchsloch" zu entwenden. Er schob diesen ein paar Meter weit und ließ ihn dann auf die Seite fallen. Das Fahrzeug und das Lenkerschloss wurden durch die Tathandlung nicht beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Adendorf - Auseinandersetzung beim Jugendtreff - 30-Jähriger geschlagen

Ein 30-Jähriger begab sich am 28.07.2024 gegen 22:00 Uhr zu einer Gruppe Jugendlicher bei einem Jugendtreff im Kirchweg. Die betroffenen Personen waren sich bereits flüchtig bekannt. Dort kam es zu einem Streit in Folge dessen ein 16-Jähriger auf den 30-Jährigen einschlug. Dieser wurde leichtverletzt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Amt Neuhaus OT Pinnau - Kontrolle verloren - Motorradfahrer schwerverletzt

Auf der Bundesstraße 195 verunfallte am 28.07.2024 gegen 13:00 Uhr ein 61-Jähriger. Dieser befuhr die Straße aus Pinnau kommend in Fahrtrichtung Tripkau. Nach einem Überholvorgang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Adendorf - Türblech von Transporter durchgeschnitten - Werkzeuge und Radio entwendet

Unbekannte durchschnitten im Zeitraum vom 28.07.2024 bis zum 29.07.2024 das Türblech eines Transporters im Eichenkamp. Dadurch gelangten sie in das Fahrzeug und entwendeten Werkzeuge und ein Radio im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Von hinten aufgefahren - Leichtverletzt

Ein 53-Jähriger fuhr am 28.07.2024 gegen 18:30 Uhr auf der Uelzener Straße mit seinem PKW der Marke Fiat auf einen vor ihm befindlichen VW-Caddy auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 12000 Euro. Die 39-jährige Caddy-Fahrerin wurde durch die Kollision leichtverletzt.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn - Fahrrad aus Gartenschuppen entwendet

Im Zeitraum vom 27.07.2024 bis zum 28.07.2024 wurde ein Pedelec mit grauem Rahmen im Wert von wenigen tausend Euro aus einem Gartenschuppen entwendet. Dieser befand sich auf einem Grundstück in der Straße "Am Durlei". Die Täter entwendeten auch den am Pedelec befestigten Helm sowie ein Kettenschloss. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Bei Kontrolle Messer mitgeführt - Sicherstellung

Aufgrund diverser Sachbeschädigungen im Dannenberger Schulviertel in der jüngeren Vergangenheit wurde die Polizeipräsenz dort erhöht. Im Rahmen einer Kontrolle konnte die Polizei bei einem 22-Jährigen am 29.07.2024 gegen 03:00 Uhr ein Messer mit einer Klingenlänge von 19cm auffinden. Dieses wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Motorradfahrer kollidiert mit PKW - Fahrerin leichtverletzt

Am 28.07.2024 gegen 15:45 Uhr bremste eine 42-jährige Fahrerin eines Opel Corsa in der Greyerstraße vor einem Kreisverkehr verkehrsbedingt. Ein 18-jähriger Motorradfahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den Opel auf. Die 42-Jährige wurde leichtverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Barum b Bad Bevensen - Weitere Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 4

Die Polizei hat wie angekündigt weitere Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 4, insbesondere im Baustellenbereich durchgeführt (siehe Pressemitteilung vom 24.07.2024). Unter anderem wurden bei einer Geschwindigkeitsmessung am 26.07.2024 insgesamt acht Verstöße festgestellt. Auch die Einhaltung weiterer Verkehrsvorschriften, wie dem Verbot des Befahrens für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen, wurde überprüft. Hier wurden am Vormittag des 25.07.2024 zwei Verstöße geahndet.

