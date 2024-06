POL-FR: Ihringen: Ihringer Weintage verliefen aus polizeilicher Sicht gut

Freiburg (ots) - Am Montag, 03.06.2024, wurden im Zeitraum von 15:00 bis 17:00 Uhr an zwei auf dem Parkplatz am Möhlinwehr in der Rheinuferstraße geparkten Pkw die Beifahrerscheiben eingeschlagen. In einem Fall wurde eine unter dem Beifahrersitz deponierte Handtasche, im weiteren Fall eine auf dem Beifahrersitz liegende Sporttasche entwendet. Das Polizeirevier Breisach weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine ...

