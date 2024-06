Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Auto brennt in Menzenschwand - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In St.Blasien-Menzenschwand hat in der Nacht auf Dienstag, 04.06.2024, gegen 04:00 Uhr, ein Auto gebrannt. Dank des schnellen Einschreitens von Anwohnern mit Feuerlöschern konnte das Feuer größtenteils noch vor Eintreffen der Feuerwehr bekämpft werden, so dass lediglich die Karosserie des SUVs beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der betroffene SUV war auf dem Parkplatz eines Hauses in der Vorderdorfstraße abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass das Auto vorsätzlich angezündet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

