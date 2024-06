Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 30. Mai 2024, 15 Uhr, und Montag, 3. Juni 2024, 7 Uhr, Katalysatoren von mindestens drei geparkten Fahrzeugen in der Badenweilerstraße und Haslacher Straße in Freiburg gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trennten die Täter die Fahrzeugteile mit unbekannten Werkzeugen heraus.

Der Diebstahlschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761/401428-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell