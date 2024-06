Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 03.06.2024, gegen 09:30 Uhr, wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 155 bei Rickenbach-Bergalingen leicht verletzt. Ein 86 Jahre alter Autofahrer war aus einem Gemeindeverbindungsweg auf die bevorrechtigte Landstraße eingebogen und mit der dort fahrenden 37-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Die Sicht war durch Nebel stark eingeschränkt. Die leicht verletzte Autofahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an den beiden Autos in Höhe von rund 35000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

