POL-FR: Freiburg: Raub auf dem Stühlinger Kirchplatz - Zeugen gesucht

Körperlich angegangen und ins Gesicht geschlagen wurde ein 32-Jähriger am 31.05.2024 gegen 19.50 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen drei bislang unbekannte Männer den Geschädigten zunächst angesprochen und dann mittels Schlägen traktiert haben. Im Anschluss stellte der 32-Jährige fest, dass seine mitgeführten Wertgegenstände fehlten. Die drei Tatverdächtigen, bei denen es sich laut Angaben von Zeugen um marokkanische Staatsangehörige handeln soll, konnten in unbekannte Richtung flüchten. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.

