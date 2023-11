POL-NOM: Geldbörse während Einkauf entwendet

Einbeck (ots) - Einbeck, Köppenweg (tt) Freitag, 10.11.2023, 06.15 - 13.00 Uhr Am 10.11.2023 in der Zeit zw. 06.15 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw der Geschädigten. An dem Pkw entstand dadurch ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck, 05561-31310. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

