Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Einbeck (ots)

Dassel, Ilmestraße (tt) Freitag, 10.11.2023, 13.00 - 13.25 Uhr

Am 10.11.2023 in der Zeit zwischen 13.00 bis 13.25 Uhr wurde der 77-jährigen Geschädigten durch einen unbekannten Täter während eines Einkaufs in einem Einkaufsmarkt die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. In der Geldbörse befand sich u.a. ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck, Tel.: 05561-31310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell