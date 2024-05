Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.05.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 04.05.2024, gegen 14:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Wilhelmsbad in 38723 Seesen. Eine bislang unbekannte Person stieß beim Öffnen der Fahrzeugtür mit dieser gegen einen geparkten PKW Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell