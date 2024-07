POL-LG: ++ Nach Einbruch in Werkstatt - 47-Jähriger vorläufig festgenommen ++ Alkoholisierter Radfahrer sorgt für Kollision - Zwei Personen leichtverletzt ++ Durch Fenster in Wohnhaus - Fernseher entwendet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Nach Einbruch in Werkstatt - 47-Jähriger vorläufig festgenommen

Am 31.07.2024 gegen 02:00 Uhr schlug ein 47-Jähriger mittels Gartenhacke die Kunststoffscheibe des Rolltores einer Werkstatt in der Käthe-Krüger-Straße ein. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und suchte nach Wertgegenständen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei, die den Mann noch im Gebäude antreffen konnte. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Aufgrund einer möglichen Beeinflussung des Täters wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Für die Lüneburger Polizei ist der Mann kein Unbekannter. Er ist bereits mehrfach aufgrund diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Alkoholisierter Radfahrer sorgt für Kollision - Zwei Personen leichtverletzt

Mit etwas über 3 Promille befuhr ein 34-Jähriger mit einem Fahrrad die Bockelmannstraße am 30.07.2024 gegen 22:00 Uhr. Als ihm ein 61-jähriger Radfahrer entgegenkam, geriet der alkoholisierte Mann in den Gegenverkehr und es kam zur Kollision. Beide Männer wurden dadurch leichtverletzt. Dem Verursacher wurde Blut zur Feststellung der Alkoholisierung entnommen.

Lüneburg - Loch in Schiebetür - Täter entwenden Werkzeuge aus VW-Bus

Mindestens drei elektronische Werkzeuge wurden in der Nacht zum 30.07.2024 in der Thorner Straße aus einem VW-Bus gestohlen. Unbekannte schnitten dazu ein Loch in die Schiebetür und entriegelten diese, um Zugang zu dem Fahrzeug zu erlangen. Die Ermittlungen zum Tathergang und Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann umgestoßen - Diebstahl einer Geldbörse scheitert

Zwei derzeit unbekannte Täter brachten am 30.07.2024 gegen 15:30 Uhr in der Straße "Untere Ohlingstraße" einen alkoholisierten 48-Jährigen zu Fall, indem sie ihn umstießen. Anschließend griffen sie in die Hosentasche des Mannes, in welcher sich eine Geldbörse befand. Der am Boden liegende Mann konnte sein Portemonnaie rechtzeitig sichern, sodass die beiden männlichen Täter ohne Diebesgut in Richtung "Auf dem Meere" flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Personen bespuckt und belästigt - Platzverweis ignoriert - Gewahrsamnahme - Widerstand

Ein 29-Jähriger belästigte am 30.07.2024 gegen 20:00 Uhr mehrere Personen in der Lünertorstraße. Dabei spuckte er auch in ihre Richtung und warf mit Glasflaschen. Die Polizei erteilte dem Mann, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, einen Platzverweis. Kurze Zeit später hielt sich der Mann erneut an der selbigen Stelle auf und belästigte weitere Personen. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahme und versuchte die eingesetzten Polizeibeamten zu treten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am 31.07.2024 gegen 10:00 Uhr kollidierte ein 58-jähriger Radfahrer mit einem 72-jährigen Fußgänger auf einem Fußweg "Vor dem Bardowicker Tore". Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei stellte bei ihm eine Alkoholisierung in Höhe von 1,65 Promille fest. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Lüneburg - Scheibe runtergedrückt - Paket entwendet

Unbekannte drückten am Morgen des 31.07.2024 im "Mittelfeld" die Scheibe der Beifahrertür eines VW-Golf Plus herunter. Anschließend öffneten sie das Handschuhfach und entwendeten ein Paket mit Motorradzubehör im Wert von unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Elektrische Tür aufgeschoben - Nahrungsmittel und Kamera aus Hotel entwendet

Am 30.07.2024 gegen 01:00 Uhr schob ein derzeit unbekannter Mann die elektrische Schiebetür eines Hotels in der Lüneburger Altstadt auf. Anschließend betrat er das Objekt und entwendete Nahrungsmittel und eine Überwachungskamera. Daraufhin verließ er das Gebäude. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Wrestedt - Diesel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet - Unbekannte gehen Bagger an

In der Nacht zum 30.07.2024 entwendeten Unbekannte insgesamt ca. 400 Liter Diesel aus einem Radbagger und einem Kettenbagger, welche auf einem Kanalweg zwischen Nettelkamp und Wieren abgestellt waren. Zu Beginn der Arbeiten gegen 07:00 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wert des Diesels wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Durch Fenster in Wohnhaus - Fernseher entwendet

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 20.07.2024 bis zum 30.07.2024 Zugang zu einem unbewohnten Wohnhaus im Hagenskamp. Dabei nutzten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fenster zum Eindringen. Sie entwendeten einen Fernseher im Wert von unter 100 Euro und warfen zwei Musikboxen in eine Mülltonne, welche sich unmittelbar vor dem Objekt befand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

