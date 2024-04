POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pedelec gesucht

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 23.4.2024, 13.40 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in Sassenberg in Höhe B 513/B 475 aneinander. Zuvor überholte ein 36-jähriger Lengericher auf der B 513 mit seinem Lkw einen 39-jährigen S-Pedelec-Fahrer. Dabei hielt der Lkw-Fahrer den erforderlichen Abstand nicht ein und beschädigte den am Gepäckträger angebrachten ...

