Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsteilnehmer gerieten aneinander

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.4.2024, 13.40 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in Sassenberg in Höhe B 513/B 475 aneinander. Zuvor überholte ein 36-jähriger Lengericher auf der B 513 mit seinem Lkw einen 39-jährigen S-Pedelec-Fahrer. Dabei hielt der Lkw-Fahrer den erforderlichen Abstand nicht ein und beschädigte den am Gepäckträger angebrachten Abstandshalter. Als der Warendorfer den Lkw-Fahrer an der Einmündung zur B 475 ansprach, stieg dieser aus seinem Fahrzeug aus und schlug dem 39- Jährigen ins Gesicht. Dadurch wurde der Warendorfer leicht verletzt. Der 39-Jährige wiederum schubste nun den Lengericher und es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Sassenberg beobachtete die Situation, hielt an und trennte die Streithähne. Hinzugezogene Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer ein und nahmen den vorausgegangenen Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden auf.

