POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Kaakstraße

Wilhelmshaven (ots) - Zetel Brand an einer Ferienhütte Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, wird u.a. der Polizei ein Feuer in Zetel, Collsteder Damm, gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass in der Zwischendecke einer Ferienhütte ein Schwelbrand entstanden war. Die Freiwilligen Feuerwehren Zetel und Neuenburg konnten den Brand zügig löschen. Ursache des Brandes könnten ...

mehr