Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 03.08.24, zwischen 17:22 Uhr - 19:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 22, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Pkw VW wurde vermutlich beim Ein- oder Aussteigen an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 04421-9420 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell