Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 02. - 04.08.2024

Wilhelmshaven (ots)

Schwer verletzte Person bei Zusammenstoß zwischen Pedelecs im Wangerland

Am 02.08.2024, gegen 16:49 Uhr, kommt es während eines Familienausfluges zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem 59-jährigen Pedelec-Fahrer, welche den Deichsicherungsweg zwischen Schillighafen und der Schilliger Leide befahren. Aus Unachtsamkeit touchiert die 55-jährige das Pedelec des Vorrausfahrenden und verliert in der Folge die Kontrolle über ihr eigenes Pedelec. Die 55-jährige stürzt und schlägt mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Die schwer verletzte Frau wird nach Erstversorgung vor Ort, ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der medizinischen Notfallversorgung am Unfallort war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Bedrohung und Gefährliche Körperverletzung in Schortens

Am 02.08.2024, gegen 17:42 Uhr, wird der Polizei in Jever gemeldet, dass eine 42-jährige Schortenserin versucht haben soll, ein 3-jähriges Kind mit einem Fahrrad anzufahren. Die Frau soll sehr aggressiv auf andere Personen reagieren und die vor Ort befindlichen Zeugen auch stark beleidigt und gedroht haben, diese umbringen zu wollen. Die Einsatzkräfte der Polizei können die Frau antreffen, über die zwischenzeitlich auch bekannt wurde, dass sie per Haftbefehl gesucht wird. Dementsprechend wurde die Beschuldigte zunächst dem Gewahrsam der Polizei in Jever zugeführt, wo sie auch die Einsatzkräfte der Polizei noch beleidigte, bevor sie schließlich einem Richter vorgestellt und in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Alkoholisierter Pedelec Fahrer verursacht Unfall in Jever

Am 04.08.2024, gegen 00:36 Uhr, befährt ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schortens den kombinierten Geh- und Radweg an der Mühlenstraße in Jever entgegen der Fahrtrichtung. In Höhe eines dort ansässigen Lokals kollidiert der Pedelec-Fahrer mit einem geparkten Pkw. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei aus Jever können zudem starke Ausfallerscheinungen bei der Person feststellen, so dass der Pedelec-Fahrer einer Blutprobe unterzogen wird. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unwetter führt zu zeitweiser Sperrung der B210

Am 03.08.2024, gegen 16:30 Uhr, kommt es aufgrund von einsetzendem Gewitter und Starkregen zu einer erheblichen Ansammlung von Regenwasser im Bereich der B210, in Höhe der Abfahrt Schortens, welches auch nicht mehr abfließt. Innerhalb des angesammelten Regenwassers kann zwischenzeitlich sogar ein ca. 25cm großer Fisch durch die Beamten festgestellt werden. Ob der Fisch den Weg in die Freiheit aus eigener Kraft gefunden hat, ist nicht bekannt. Nach anfänglicher Absicherung durch die Polizei Jever übernimmt später die Straßenmeisterei die Gefahrenstelle in eigener Zuständigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland