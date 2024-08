POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 02.08 bis 04.08.2024

Varel (ots) - Bereits am 25. Juli 2024 wurde zwischen 18:20 Uhr und 20:40 Uhr ein Fahrrad vom Hinterhof der Oldenburgischen Landesbank, Bahnhofstraße 1 in Varel entwendet. Es ist davon auszugehen, dass das Zahlenschloss, mit dem das Fahrrad gesichert war, zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel 04451/923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 ...

mehr