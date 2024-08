POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 02.08.2024 bis 04.08.2024

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Zetel

Brand an einer Ferienhütte Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, wird u.a. der Polizei ein Feuer in Zetel, Collsteder Damm, gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass in der Zwischendecke einer Ferienhütte ein Schwelbrand entstanden war. Die Freiwilligen Feuerwehren Zetel und Neuenburg konnten den Brand zügig löschen. Ursache des Brandes könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand Arbeiten an der Dachpappe ("Schweißarbeiten") gewesen sein. Zur Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Varel

Polizei beendet Junggesellenabschied Am Samstag, gegen 18.05 Uhr, wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Varel eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit "Partyanhänger" im Ortsteil Winkelsheide angehalten und kontrolliert. Auf der Ladefläche befanden sich zu diesem Zeitpunkt ca. 25 Personen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Zudem besaß der männliche 37-jährige Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen, da in diesem Fall der landwirtschaftliche Zweck nicht gegeben war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

