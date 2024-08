POL-WHV: Pressemeldung PK Jever -Nachtragt

Wilhelmshaven (ots) - Am 01.08.2024, gegen 10:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Führer eines Pkw in der Börsenstraße. Im Rahmen der Kontrolle händigte er den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Weiter wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Verfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

