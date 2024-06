Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke - Drei Fahrzeuge beschädigt

Schwerin (ots)

Drei Autos wurden gestern in der Plater Straße auf Höhe der dortigen Brücke beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Ersten Erkenntnissen zu Folge haben bisher unbekannte Personen Gegenstände von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Verletzt wurde bei dem Vorfall, der sich gegen 18:30 Uhr ereignete niemand. Glücklicherweise war der Beifahrersitz eines VW Tiguan nicht besetzt. Durch den auftreffenden Gegenstand zersplitterte die Frontscheibe, sodass Glasbruch auf den Beifahrersitz fiel. Bei einem Ford Kuga stellten die Beamten zwei Dellen im Dach fest. Ein dritter Fahrer konnte einem herabfallenden Gegenstand nicht mehr ausweichen. Der Mercedes-Benz wurde am Fahrzeugboden beschädigt und wies zusätzlich einen Steinschlag in der Windschutzscheibe auf. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte es sich bei den Verursachern um Minderjährige gehandelt haben.

Die Ermittlungen zum Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Hinweise zu den Tatverdächtigen können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 25-jährigen Armenier, einen 36-jährigen sowie einen 61-jährigen Deutschen.

