Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - 15-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Ratzeburg (ots)

19. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.09.2023 - Geesthacht

Gestern Abend (18.09.2023), gegen 20.40 Uhr, ereignete sich in der Berliner Straße Ecke Norderstraße in Geesthacht ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 15-jährige Radfahrerin die Berliner Straße an der Lichtzeichenanlage in Höhe des Richtweges in Fahrtrichtung Norderstraße, in Richtung ZOB/Turnhalle. Hier zeigte die Ampel allerdings für die Radlerin noch das Rotlicht.

Aus Richtung Lauenburg kommend befuhr zeitgleich ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Berliner Straße in Fahrtrichtung Hamburg

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem graublauen Pkw und der jugendlichen Radlerin.

Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer kümmerte sich zunächst um die gestürzte und verletzte 15-Jährige bis ein weiterer Ersthelfer dazukam. Sodann stieg der Pkw-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort.

Der Fahrer des Pkw wurde beschrieben als ca. 50 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß. Er habe sehr kurzes graues Haar und keine Brille getragen. Bekleidet sei er mit einer orangenen Warnweste gewesen.

Die Radfahrerin wurde von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, da sie sich beim Unfall leichte Verletzungen zuzog.

Das Polizeirevier in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl nach dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer, nach dem Ersthelfer und weiteren Unfallzeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell