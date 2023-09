Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die drei Polizeistationen Nusse, Sandesneben und Berkenthin stehen unter neuer Führung

19.September 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - März / April / September 2023 - Nusse, Sandesneben, Berkenthin

Zwei Polizeihauptkommissare (PHK) traten zum 01.03.2023 sowie zum 01.04.2023 ihre Dienste in Nusse und Sandesneben an. Beide haben sich seitdem in neue Arbeitsabläufe eingefunden.

Der 44-jährige PHK Matthias Krüger hat nach dem Abschluss des Studiums in Altenholz zuerst Polizeidienst in Eutin, Lübeck und Kiel versehen, bevor er in die Polizeidirektion Ratzeburg wechselte. Aus dem südlichsten Bereich des Kreises Herzogtum-Lauenburg zog es ihn dienstlich nach Mölln und nun nach Nusse. Seinen Kollegen, den 41-jährigen Alexander Bölz, kennt er bereits vom Studium. PHK Bölz zog es aber gleich in den Direktionsbereich der Polizei Ratzeburg. Nach seinen dienstlichen Stationen in Reinbek, bei der Autobahnpolizei in Talkau sowie dem Stationsdienst in Mölln ist er nun seit dem 01.04.2023 als Leiter in der Polizeistation Sandesneben tätig.

Zum 01.09.2023 folgt ihnen, mit der Übernahme der Dienstgeschäfte in Berkenthin, PHK Ralf Hobus. Der 56-Jährige wechselte im Jahr 2000 von der Bundes- zur Landespolizei Schleswig-Holstein. Ralf Hobus war bereits in Geesthacht, im Raum Bad Segeberg und im Direktionsbereich Kiel dienstlich unterwegs. Bevor er zurück in die Polizeidirektion Ratzeburg, jetzt nach Berkenthin, kam, war er drei Jahre als Fachlehrer in der Aus-und Fortbildung in Eutin tätig. Die drei Stationsleiter haben sich zum Ziel gesetzt, vor Ort als verlässlicher Ansprechpartner für die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger da zu sein.

