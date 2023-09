POL-RZ: Busunfall verursacht einen großen Sachschaden

Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

18. September 2023 | Kreis Stormarn - 15.09.2023 - Reinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Bereits am 15.09.2023 ereignete sich in der Sophienstraße in Reinbek ein Unfall mit einem Linienbus. Dessen Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Fahrer eines leeren Linienbusses auf der Bushaltespur in der Sophienstraße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Parkallee. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Linienbus zunächst gegen einen vor ihm stehenden Bus bis er nach der Beschädigung mehrere Sperrpfosten und einer Steinmauer in der Hausfront eines Imbisses zum Stehen kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten und schwerverletzten 60 Jahre alte Busfahrer. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zum Glück blieben alle zehn Insassen im anderen Linienbus sowie Gäste und Mitarbeiter des Imbisses unverletzt.

Ersten Einschätzungen zur Folge dürfte der entstandene Sachschaden bei 300.000 Euro liegen.

Ein herbeigerufener Statiker stellte vor Ort fest, dass das mehrstöckige Geschäftshaus nicht einsturzgefährdet ist.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs.

