Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsdelikt mit anschließender Sachbeschädigung

Neuwied (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es um 17:48 Uhr in der Königsberger Straße in Dierdorf zu einem Verkehrsdelikt und einer anschließenden Sachbeschädigung. Eine PKW Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von dem Grundstück eines Autohauses in den fließenden Verkehr der Königsberger Straße einzufahren. Sie hielt verkehrsbedingt vor einem Gehweg an. Eine dunkel gekleidete Fußgängerin kam von rechts, touchierte den PKW der Geschädigten im vorderen rechten Bereich und kam zu Fall. Sofort nach dem Zusammenstoß schrie die Fußgängerin und schlug mit einem Regenschirm auf den PKW ein. Im Anschluss entfernte sie sich schreiend von der Örtlichkeit. Die beschuldigte Fußgängerin wurde wie folgt beschrieben: Dunkel gekleidet, ca. 30-50 Jahre, lange dunkle Haare, 1,75 m groß, südländischer Akzent

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

