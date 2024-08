Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei erstmals bei Ferienpass dabei

Jever (ots)

In den Sommerferien 2024 hat sich die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland an der Ausgestaltung des gemeinsamen Ferienpassprogramms der Städte Jever und Schortens beteiligt. An insgesamt drei Tagen konnten Kinder bzw. Jugendliche verschiedener Altersstufen dem Polizeikommissariat in Jever einen Besuch abstatten. Die Präventionsbeauftragte des PK Jever, Polizeioberkommissarin Anja Kienetz, zeigte den kleinen und größeren Besuchern die Dienststelle und erklärte Abläufe des Dienstalltags. Nachdem zunächst das Gebäude mit dem Wach-und Sozialraum sowie dem Zellentrakt besichtigt wurde, legte sich der Fokus im Folgenden auf die Ausrüstungsgegenstände von Polizeibediensteten und deren weiteren Arbeitsmittel sowie die Polizeifahrzeuge. Die Ferienpasskinder zeigten sich an allem interessiert. Spannend wurde es, als Oberkommissarin Anja Kienetz erklärte, was passiert, wenn ein Straftäter festgenommen und zur Wache verbracht wird. Von der Festnahme, den Arrestzellen bis hin zu dem Ablauf einer erkennungsdienstlichen Behandlung - den Kindern wurde viel Wissen über die Polizei und die Aufgaben vermittelt. Anja Kienetz zieht nach der Ferienpassaktion ein positives Fazit: "Als Präventionsbeauftragte gehe ich im Laufe des Jahres in alle Schulen meines Zuständigkeitsbereichs, versuche über die verschiedenen Jugendtreffs oder z.B. Veranstaltungen in Büchereien mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ihnen nun die Dienststelle so ausführlich zeigen zu können, hat besonders viel Spaß gemacht und wird im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich eine Fortsetzung finden!" Wer in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Kontakt bzw. Austausch mit der Präventionsbeauftragten wünscht, kann sich gerne unter anja.kienetz@polizei.niedersachsen.de melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell