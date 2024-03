Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Klosterstraße/Einbrecher in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster am Hintereingang gelangten Unbekannte seit Ferienbeginn in das Gebäude des St.-Antonius-Gymnasium. Im Inneren versuchten sie Türen aufzuhebeln. Dieser Versucht misslang. Bei der Anzeigenerstattung konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (22.03.) 16 Uhr und Dienstag 17 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

