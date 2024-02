Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung mit Schreckschusswaffe endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (11.02.2024), gegen 14:45 Uhr, bedrohte ein 45-Jähriger im Friedenspark in Ludwigshafen eine 3-köpfige Personengruppe mit einer Schreckschusswaffe. Durch Polizeikräfte konnte der 45-Jährige im Nahbereich der Tatörtlichkeit auf einem Fahrrad fahrend festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Aufgrund seines hoch aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die zuvor verwendete Schreckschusswaffe konnte in einem angrenzenden Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Da der 45-Jährige zudem alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs war, wurde ihm in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr.

