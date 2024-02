Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (10.02.2024), gegen 20:00 Uhr, bis Sonntag (11.02.2024),gegen 08:00 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in der Straße "Am Herrschaftsweiher" in Ludwigshafen. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen blauen Ford und einen grauen Mazda. Die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1000EUR.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es in der Straße "Unteres Rheinufer" in Ludwigshafen. Bei einem grünen Bagger der Marke "Sennebogen", welcher im Tatzeitraum von Samstag (10.02.2024) gegen 13:00 Uhr, bis Sonntag (11.02.2024) gegen 09:00 Uhr, an der Örtlichkeit abgestellt war, wurde die Frontscheibe derart beschädigt, dass diese riss. Der entstandene Schaden beträgt rund 1500 EUR.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

