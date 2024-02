Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ermittlungen nach Tod eines Kindes

VG Maikammer (ots)

Am Mittag des 11.02.2024 wurde die Polizei alarmiert, da in einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Maikammer ein 7-jähriges Kind verstorben war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob fahrlässiges Handeln zu dem Tod des Kindes geführt haben könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell