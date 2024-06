Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verdacht Diebstahl oder Hehlerei, Sachbeschädigung, fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Heidelberg (ots)

Gleich eine ganze Summe von Straftaten deckte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Donnerstagnachmittag nach einer Verkehrskontrolle kurz vor 15 Uhr auf. Nachdem den Polizisten einen Vespa-Fahrer im Bereich eines Feldweges in Handschuhsheim aufgefallen war, gaben sie diesem Anhaltezeichen. Daraufhin flüchtete der Rollerfahrer entlang der Straße "Neckargewann". Das Fluchtmanöver mit dem Roller war schließlich an einer Baustelle beendet, da der Fahrer aufgrund der dortigen Sperrung anhalten musste. Seine Flucht setzte der Verdächtige trotzdem fort, indem er vom Roller abstieg, diesen umstieß und vor den Beamten wegrannte. Schließlich konnte der Flüchtige von einem Polizisten eingeholt werden. Als dieser den Verdächtigen ergriff, fielen beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der 14-jährige Beschuldigte verstrickte sich im folgenden Gespräch mit den Beamten in Widersprüche. Den Roller habe er angeblich für 70.000 Euro kurz zuvor gekauft. Weitere Ermittlungen ergaben allerdings, dass der Roller einige Stunden zuvor in Heidelberg als gestohlen gemeldet worden war. Diesbezüglich ermittelt die Polizei nun wegen Verdacht des Diebstahls bzw. der Hehlerei. Darüber hinaus konnte der junge Mann keinen Führerschein für das Fahrzeug vorweisen, weshalb ihm ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis droht. Da er durch seine Flucht die Verletzung des Polizeibeamten in Kauf nahm und den Roller durch das vorherige Umstoßen beschädigte, muss sich der 14-Jährige außerdem noch wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell