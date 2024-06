POL-MA: Heidelberg: Kawasaki entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße der Heidelberger Altstadt vor einem Cafe ein versuchter Taschendiebstahl. Ein vorerst unbekannter Mann versuchte einer bislang unbekannten Frau gewaltsam die Handtasche zu entreißen, was ihm jedoch aufgrund der Gegenwehr der Dame nicht gelang. Anschließend flüchtete er. Einen Tag später ...

mehr