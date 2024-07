POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Betrunken Widerstand geleistet

Königsbach/Remchingen (ots) - Unbekannte Täterschaft ist in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag unerlaubt in ein Einfamilienhaus in Königsbach eingedrungen und hat Wertsachen im oberen dreistelligen Bereich an sich genommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13.07.2024, 18:00 Uhr, und Sonntag, 14.07.2024, ...

mehr