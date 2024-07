Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Täter suchen in Fahrzeugen nach Diebesgut - Zeugenhinweise erbeten

Ispringen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Ispringen aufgesucht, offenbar in der Hoffnung wertvolle Gegenstände zu entwenden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchte unbekannte Täterschaft in der Zeit von Donnerstag zwischen 21:30 Uhr und Freitag 13:20 Uhr, mindestens vier Fahrzeuge in der Straße "Am Breitenstein", Hebelstraße und Altenweg. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen wurde Bargeld, Ausweise und EC-Karten im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

Hinweise ihrer Polizei:

- Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden. - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. - Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. Weitere Tipp finden Sie unter folgendem

Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell