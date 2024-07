Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gartenhausaufbrüche in Pforzheim - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag in Pforzheim in Gartengrundstücke eingebrochen.

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 09:45 Uhr wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mindestens zwei Gartenhütten im Gebiet um den Sonnenhof durch unbekannte Täter aufgebrochen und diverse Gerätschaften entwendet. Des Weiteren verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück am Fuchshaldenweg und entwendeten dort ebenfalls Werkzeuge und Baumaschinen.

Der insgesamt entstandene Sachschaden sowie der Gesamtwert des Stehlguts sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell