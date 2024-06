POL-PDLU: Speyer- Mann mit Laserschwert beschädigt PKW

Speyer (ots) - In der Nacht zum Sonntag um 01.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich zwei männliche Personen in der Straße Zum Pfauenturm an dort geparkten PKW zu schaffen machen. In zwei PKW seien sie bereits im Innenraum gewesen. Die beiden 23- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden dann in Tatortnähe von der Polizeistreife angetroffen. Beim Antreffen warf der ältere der beiden eine Geldbörse unter einen geparkten ...

mehr