POL-PDLU: Speyer - Versuchte räuberische Erpressung

Limburgerhof (ots) - Am Samstag (08.06.2024) wurden zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr mehrere geparkte Autos in der Straße "Untere Hart" beschädigt. Bislang konnten an sechs Fahrzeugen Beschädigungen in Form von Kratzern festgestellt werden. Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail ...

