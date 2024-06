Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstähle aus geparkten PKWs

Speyer (ots)

In der Nacht zum Sonntag um 01.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich zwei männliche Personen in der Straße Zum Pfauenturm an dort geparkten PKW zu schaffen machen. In zwei PKW seien sie bereits im Innenraum gewesen. Die beiden 23- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden dann in Tatortnähe von der Polizeistreife angetroffen. Beim Antreffen warf der ältere der beiden eine Geldbörse unter einen geparkten PKW. Dieser wurde aus einem der o.g. PKW entwendet. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Wie sich herausstellte, waren die PKW nicht verschlossen. Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass noch weitere unverschlossene PKW in diesem Ortsteil als Tatobjekt in Frage kommen. Weitere Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Beide Tatverdächtige wurden zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

