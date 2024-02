Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth am Rhein (ots)

Am Wochenende führten Beamte der Polizei Wörth zu unregelmäßigen Zeiten an verschiedenen Stellen im südlichen Kreis Germersheim Verkehrskontrollen durch. So ergaben sich insgesamt zwei Verstöße wegen Handybenutzung, ein Gurtverstoß, zwölf Verstöße gegen das Haltegebot an einem STOP-Schild und 20 Mängelberichte. In Berg wurde der Anlieferverkehr an der Mülldeponie kontrolliert. Fünf Fahrzeuge wurden wegen unzureichender Ladungssicherung bzw. Überladung beanstandet werden. Auch auf der A65 war ein Transporter ohne jegliche Ladungssicherung unterwegs. Die Fahrer wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet.

