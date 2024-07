Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Königsbach/Remchingen (ots)

Unbekannte Täterschaft ist in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag unerlaubt in ein Einfamilienhaus in Königsbach eingedrungen und hat Wertsachen im oberen dreistelligen Bereich an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13.07.2024, 18:00 Uhr, und Sonntag, 14.07.2024, 14:20 Uhr, über ein Fenster in das Innere des in der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Hauses. Die Täter durchsuchten das gesamte Gebäude und hatten es hierbei offenbar auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Im Anschluss an die Tat konnten sie unerkannt entkommen.

Eine bislang unbekannte Frau, die sich am Samstagabend im näheren Umfeld aufhielt, wird wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß, dunkle Haare in einem Dutt, dunkler Hauttyp. Sie sprach deutsch mit Akzent und war bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer ¾ Hose.

Zeugen, insbesondere die beschriebene Frau, die in diesem Zusammenhang und unter anderem auch im Bereich Remchingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

