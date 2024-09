Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Einbruchsversuch in Altenburg - zwei maskierte Personen beobachtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 13.09.2024, gegen 21:15 Uhr, haben zwei maskierte Personen in Jestetten-Altenburg versucht, in ein am Ortsrand gelegenes Einfamilienhaus einzubrechen. Ein akustischer Alarm dürfte sie in die Flucht geschlagen haben. Über den Garten waren die Einbrecher zum Haus vorgedrungen. Aufbruchspuren an einem Fenster ließen auf ihre Absicht schließen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelte es sich um zwei Personen, eine davon mit Sicherheit männlich. Beide waren maskiert, trugen Handschuhe und Turnschuhe. Zumindest eine hielt eine Taschenlampe in der Hand. Eine Person hatte eine helle Jacke, die andere eine dunkle Jacke an. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise und Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei entsprechenden Feststellungen zu melden (Kontakt 07741 8316-0). Möglicherweise hielten sich die beiden Tatverdächtigen vor der Tat unmaskiert in dortigen Bereich auf.

