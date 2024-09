Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13.09.2024, ist ein in der Hauptstraße in Unterlauchringen geparktes Auto beschädigt worden. Der beschädigte Peugeot stand am Straßenrand vor einer Metzgerei. Ein unbekanntes Fahrzeug dürfte beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen den Peugeot gestoßen sein. Der Verursacher flüchtete. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Unfall passierte zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr, und Freitag, 09:30 Uhr. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

