POL-FR: Klettgau-Erzingen: Zwei Männer machen sich an Auto zu schaffen

In der Nacht auf Montag, 16.09.2024, gegen 01:30 Uhr, haben sich zwei Männer an einem geparkten Auto in Klettgau-Erzingen zu schaffen gemacht. Die dabei ausgelöste Alarmanlage schlug die Tatverdächtigen in die Flucht. Der Autobesitzer nahm die Verfolgung bis zum Bahnhof auf. Durch eintreffende Polizeistreifen konnten dort zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 26 Jahren angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) übernommen.

