POL-FR: Klettgau-Erzingen: Fußgänger von Pkw touchiert - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Freitagabend, 13.09.2024, gegen 18:10 Uhr, in der Bahnhofstraße in Klettgau-Grießen haben sich drei Personen verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer war einem nach links abbiegenden Pkw eines 49-jährigen Mannes ins Heck geprallt. Insgesamt befanden sich in den beiden Autos acht Personen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden drei Insassen im vorderen Pkw verletzt, zwei ...

mehr