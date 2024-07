Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstagabend, 09. Juli 2024, gegen 18:50 Uhr, sind in Delmenhorst ein Linienbus und ein Pkw zusammengestoßen. Weil die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Dabei befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses den Hundertster Weg in Richtung Brauenkamper Straße. Ungefähr in Höhe der Einfahrt zur Brahmsstraße stieß er mit dem Mercedes eines 61-Jährigen aus Ganderkesee zusammen, der den Hundertster Weg in Gegenrichtung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

