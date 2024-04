POL-NI: Fragliche Verkehrstüchtigkeit bei Autofahrerin

Nienburg (ots) - (Oth) Am 11.04.2024, ereignete sich zwischen 07:55 Uhr und 08:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße "Am Bahnhof". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit dem ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz einer 72-jährigen Liebenauerin. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne ...

mehr