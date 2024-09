Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg-Rheinheim: Mutmaßlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 15.09.2024, gegen 15:30 Uhr, ist in der Zurzacher Straße in Küssaberg-Rheinheim ein mutmaßlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 35-Jährige dürfte alleinbeteiligt gegen den Bordstein geraten sein. Er prallte danach gegen eine Mauer. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Einen Radhelm trug der Verunglückte nicht. Da bei einem Alcomatentest über drei Promille gemessen wurden, wurde eine Blutprobe erhoben und ein Strafverfahren gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell